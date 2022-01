Metodología

Cada martes, publicamos cuatro listas globales con el Top 10 de contenido de TV y películas: Películas (de habla inglesa), TV (de habla inglesa), Películas (de habla no inglesa) y TV (de habla no inglesa). En estas listas, ordenamos los títulos según la cantidad de horas vistas por semana: la cantidad total de horas que nuestros miembros en todo el mundo vieron cada título —original o bajo licencia— de lunes a domingo de la semana anterior.



Consideramos cada temporada de una serie y cada película por separado, así que podría pasar que tanto Stranger Things 2 y 3 estuvieran en el Top 10. Los títulos a veces entran y salen de la lista, así que mostramos también la cantidad total de semanas que una temporada de una serie o una película ha estado en la lista.



Para darte una idea de lo más visto en otros países, también publicamos listas del Top 10 para más de 90 países (los mismos países que muestran los 10 más populares en Netflix). Estas listas también se ordenan según las horas vistas, pero no detallan la cantidad de horas vistas en el país.



Finalmente, te ofrecemos una lista del Top 10 de TV y películas más populares de Netflix (que tienen la marca de Netflix en algún país) en cada una de las cuatro categorías, según las horas vistas de cada título durante sus primeros 28 días en nuestra plataforma. Contamos estos 28 días desde el día de estreno de un título en Netflix en cualquier parte del mundo. Para títulos que tienen la marca Netflix en algunos países, pero no en todos, igual incluimos la cantidad total de horas vistas.



Todas las listas semanales y números de semanas en la lista que aparecen en este sitio se cuentan a partir del 28 de junio de 2021.



Las cifras semanales se redondean a la decena de millar más cercana, para considerar cualquier fluctuación en la conectividad a internet en el mundo.